Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 17.38 20 marzo 2018 - 17:38

In Turchia in dieci anni è triplicato il numero dei detenuti.

Nel corso di 10 anni, dal 2006 al 2016, il numero di detenuti in Turchia è quasi triplicato, passando da 67'795 a 192'627. E quest'ultima cifra non include tutti coloro che sono stati messi in carcere dopo il tentato colpo di stato nel luglio di due anni fa.

Il dato è contenuto nell'ultimo rapporto 'Space', lo studio sul sistema penitenziario dei 47 paesi membri del Consiglio d'Europa condotto annualmente dall'Università di Losanna.

Il rapporto evidenzia anche che nel 2016 la Turchia era il secondo Paese con il più alto tasso di detenuti per 100 mila abitanti (244,6) subito dopo la Georgia (256,3). Seguono nell'ordine, tra i Paesi che hanno un tasso che supera i 200, Lituania, Azerbaijan, Moldova, Repubblica Ceca, Lettonia, Albania ed Estonia.

