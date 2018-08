Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 agosto 2018 18.49 01 agosto 2018 - 18:49

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è detto pronto ad approvare la reintroduzione della pena di morte in Turchia, se il parlamento la votasse.

Le sue parole sono state pronunciate al funerale della moglie 24enne di un soldato e del suo figlioletto di undici mesi, uccisi ieri da un ordigno esploso nella provincia sudorientale a maggioranza curda di Hakkari, al confine con l'Iraq, di cui le autorità hanno attribuito la responsabilità al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).

Il drammatico episodio ha suscitato forte commozione nel Paese. "Abbiamo visto ancora una volta quanto vile sia questa organizzazione terroristica separatistica. Sappiamo come sono questi assassini. E sappiamo anche che pagheranno il prezzo per questo omicidio", ha detto Erdogan, che ha trasportato in spalla la bara della donna.

In passato, il capo dello Stato aveva promesso di approvare un ritorno alla pena capitale dopo il fallito golpe del 2016, ma una proposta del genere non era mai giunta dal parlamento, dove le forze che lo sostengono hanno la maggioranza assoluta.

