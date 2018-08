Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 agosto 2018 20.23 01 agosto 2018 - 20:23

La Casa Bianca annuncia sanzioni contro due ministri turchi per Andrew Brunson, il pastore evangelico statunitensi agli arresti domiciliari e detenuto da oltre un anno e mezzo in Turchia con accuse di terrorismo e spionaggio.

I ministri in causa sono quello della giustizia Abdulhamit Gul e dell'interno Suleyman Soylu, accusati di aver ''giocato ruoli chiave'' per l'arresto e la detenzione di Brunson, si legge in una nota del Tesoro americano.

