Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 agosto 2018 20.20 28 agosto 2018 - 20:20

Il capo del Pentagono, James Mattis, ha manifestato "preoccupazione" per l'acquisto da parte della Turchia dei sistemi missilistici di difesa russi S-400. Immagine d'archivio.

Il capo del Pentagono, James Mattis, ha manifestato "preoccupazione" per l'acquisto da parte della Turchia dei sistemi missilistici di difesa russi S-400, che "non possono essere integrati nella Nato". Lo riferiscono media internazionali.

Gli Usa hanno già messo in guardia la Turchia sul rischio di sanzioni così come sulla possibilità che l'acquisto di jet Lockheed Martin possa essere messo a repentaglio se Ankara non rinuncia al sistema missilistico russo.

La Russia ha annunciato che inizierà a fornire alla Turchia i sistemi antimissilistici S-400 nel 2019.

Neuer Inhalt Horizontal Line