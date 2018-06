Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 20.32 28 giugno 2018 - 20:32

"La Turchia non farà passi indietro sulla sua decisione" di acquistare dalla Russia il sistema missilistico di difesa aerea S-400, anche se gli Usa dovessero "imporre delle sanzioni" a Mosca. Lo ha detto il portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Non permetteremo limitazioni della nostra sovranità", ha aggiunto il portavoce, confermando che la consegna dei missili di Mosca avverrà "l'anno prossimo" ed eventuali "passi saranno presi in base" a come agirà Washington.

Neuer Inhalt Horizontal Line