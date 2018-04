Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Tutti i documenti esistenti riguardanti l'esercito segreto P-26, dissolto nel 1990, si trovano in custodia dell'Archivio federale. Altre carte non sono state trovate.

Lo ha dichiarato stamane il portavoce del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Renato Kalbermatten, a radio DRS.

Il Progetto 26 è stato elaborato nel 1979 senza l'avallo del Parlamento, in piena Guerra fredda. La sua esistenza era venuta alla luce nell'ambito della vicenda delle schedature nel 1990. Nello stesso anno il Consiglio federale ne decretò la dissoluzione. I documenti relativi alla P-26 erano finora classificati segreti fino al 2040, un termine ribadito nel 2010 dal governo.

Il caso cui si riferisce Kalbermatten riguarda la "scomparsa" di 7 raccoglitori e 20 dossier allestiti nel 1991 dal giudice istruttore neocastellano Pierre Cornu nel quadro di un'inchiesta amministrativa. Questo materiale era stato utilizzato per redigere un rapporto relativo ai collegamenti esteri della P-26. Cornu aveva anche preparato un documento destinato ai media e che il governo ha deciso di pubblicare, annerendo tuttavia alcune parti in ossequio alla protezione della personalità.

A notare la mancanza delle "pezze d'appoggio" cui si era servito Cornu per stilare il suo rapporto era stata la delegazione delle commissioni della gestione lo scorso febbraio. Durante la sessione primaverile, il presidente di questo organismo, il "senatore" Claude Janiak (BL/PS), aveva dichiarato che la delegazione era ancora alla ricerca delle carte in questione. Dopo quanto affermato oggi da Kalbermatten, Janiak ha dichiarato all'ats che la delegazione si riunirà ancora in maggio per decidere se proseguire o meno con le ricerche.

