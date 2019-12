Problema potenzialmente non di poco conto per i 236 passeggeri a bordo di un aereo Swiss in volo venerdì scorso da Zurigo a Miami: una volta sull'Atlantico tutte le toilette hanno improvvisamente smesso di funzionare.

"Un difetto tecnico del sistema che convoglia le acque reflue ha comportato la necessità di mettere fuori servizio tutti e sette i servizi igienici di bordo", ha indicato un portavoce della compagnia aerea elvetica in dichiarazioni riportate dal portale Watson.

Questo è avvenuto quando il velivolo si trovava ormai in pieno Atlantico, circa 1000 km a ovest dell'Irlanda. A tre ore e mezzo dalla partenza i piloti hanno quindi deciso di interrompere il viaggio e di rientrare a Zurigo. Complessivamente il volo è durato sette ore.

Una volta a Kloten (ZH) i tecnici sono riusciti a venire a capo del problema e quattro ore più tardi il velivolo è ripartito alla volta della Florida, riferisce Watson. Stando al sito d'informazione aviatorie Avherald l'aereo era un Airbus A330-300. Il volo Zurigo - Miami dura circa 10 ore e mezza.

Neuer Inhalt Horizontal Line