Questo contenuto è stato pubblicato il 5 settembre 2018 19.19 05 settembre 2018 - 19:19

Tutto il mondo ha fatto il tifo per la ri-unione di Brad Pitt e Jennifer Aniston: folla di fotografi appostati davanti alla casa di George Cloneey sul lago di Como per rubare uno scatto alla coppia, ma era solo una fake news.

Una favola il ritorno di fiamma tra Jennifer Aniston e l'ex marito Brad Pitt, tornati entrambi single dopo le rispettive separazioni (lui da Angelina Jolie, lei da Justin Theroux). A lanciare la bomba un sito australiano, New Idea, forse pilotato a sua volta.

Un trambusto tale da spingere il Comune di Laglio a intervenire con un comunicato per informare i media che "né Brad Pitt, né Jennifer Aniston si sono trovati o si trovano nella villa del Signor George Clooney a Laglio. Rendiamo noto che la notizia, falsa, è stata probabilmente divulgata da una società ormai già nota per diffondere notizie false a soli fini pubblicitari. Ci rammarichiamo per questo trambusto causato a livello mondiale e chiediamo ai paparazzi appostati da giorni fuori dalla Villa di Clooney di lasciare libero il passaggio carraio e pedonale, perché si stanno verificando numerosi disagi alla viabilità".

