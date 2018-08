Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 15.23 30 agosto 2018 - 15:23

Uber vuole allargare il suo esperimento di taxi volanti ad altri cinque paesi: Francia, Brasile, India, Giappone e Australia.

Sono questi i mercati che l'azienda sta prendendo in considerazione per espandere il suo progetto Air che ha promesso di lanciare in via dimostrativa negli Usa, a Los Angeles e Dallas, dal 2020. L'annuncio è arrivato durante un evento in Giappone sul trasporto aereo. Sono tante le compagnie che stanno sviluppando progetti di macchine volanti, anche Boeing e Airbus.

Uber Air ha intenzione di lanciare voli dimostrativi nei prossimi due anni e un servizio di taxi volanti a pagamento entro il 2023. La compagnia ha anche annunciato di voler espandere la propria sperimentazione con i droni di consegna per il proprio servizio Uber Eats.

Neuer Inhalt Horizontal Line