Negli ultimi tre mesi il contesto economico di UBS, la principale banca elvetica, ha registrato un certo miglioramento.

"La situazione si è chiaramente stabilizzata e migliorata nei mesi di marzo, aprile e maggio, pur partendo da una base situata molto in basso", ha detto il presidente della direzione Sergio Ermotti ad una conferenza di investitori di cui riferisce la Reuters.

Se si considera tuttavia l'incertezza che regna sull'evoluzione dei tassi di interesse e la difficile situazione politica in Gran Bretagna, Italia e in altri paesi europei, la situazione è tuttora fragile. Ciò non aiuta certo a ripristinare la fiducia degli investitori, ha rilevato Ermotti. La performance di UBS Investment Bank nel primo e nel secondo trimestre è per molti versi analoga a quella degli altri operatori del settore.

Il CEO di UBS vede un ulteriore potenziale di crescita nella collaborazione con altri istituti finanziari. Vi sono diversi mercati locali di gestione patrimoniale in rapida crescita, ma UBS non può essere presente ovunque. In questo caso, la banca potrebbe mettere a disposizione dei fornitori locali le proprie competenze in materia di investimenti. "Molto presto, annunceremo una 'pietra miliare' molto importante in questo ambito", ha confidato Ermotti.

Neuer Inhalt Horizontal Line