Dopo quella di Credit Suisse, anche la politica dei compensi di UBS finisce nel mirino delle critiche.

Glass Lewis, società californiana che figura fra le maggiori agenzie di consulenza al mondo per azionisti, raccomanda all'assemblea generale di respingere il rapporto sulle remunerazioni.

In un documento diffuso oggi l'agenzia critica il fatto che i bonus dei dirigenti non siano stati completamenti resi pubblici. L'andamento degli affari della banca, pur essendo migliorato, è risultato inoltre inferiore a quello di altri istituti. Glass Lewis è poi preoccupata per le multe che UBS potrebbe essere tenuta a pagare, in particolare in Francia.

Come noto alla testa di UBS vi è il manager più pagato della Svizzera, Sergio Ermotti, che per il 2018 ha ricevuto compensi pari a 14,1 milioni di franchi.

