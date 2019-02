Nonostante la multa record che si è vista infliggere in primo grado da un tribunale parigino, UBS non intende scostarsi dalla sua politica dei dividendi. Lo ha detto oggi il CEO Sergio Ermotti in una conference call per gli analisti.

Il dividendo proposto di 70 centesimi per azione per il 2018 non dovrebbe quindi essere ritoccato. UBS prevede di aumentare annualmente il dividendo in una "fascia percentuale ad una cifra da media ad alta" e di distribuire il capitale in eccesso preferibilmente attraverso il riacquisto di azioni proprie. UBS terrà tuttavia conto delle sue prospettive economiche e degli eventi imprevisti.

Un tribunale francese ha condannato questa settimana la più grande banca svizzera a una multa e a risarcimenti per 4,5 miliardi di euro, sentenza che non è ancora definitiva visto che l'istituto ha annunciato ricorso in appello. Secondo Ermotti, la banca commenterà gli effetti finanziari concreti di tale sentenza in occasione della pubblicazione del bilancio 2018 a metà marzo o al momento della rendicontazione del primo trimestre il 25 aprile.

Al fine di valutare accuratamente la situazione, UBS sta discutendo con le autorità di regolamentazione, in particolare con l'Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari (Finma), ma anche con il Consiglio di amministrazione. "Ma ci vorrà del tempo", ha detto Ermotti. La direzione di UBS ha sottolineato ancora una volta di essere rimasta totalmente sorpresa dal verdetto. Non c'erano indicazioni che ci si potesse aspettare una simile sentenza, ha detto il capo giurista della banca Markus Diethelm.

Neuer Inhalt Horizontal Line