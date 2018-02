Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

UBS a processo in Francia per riciclaggio del provento di frode fiscale.

UBS alla sbarra in autunno in Francia: la banca elvetica sarà sotto processo dall'8 ottobre al 15 novembre a Parigi per frode fiscale. Lo ha deciso oggi il Tribunale correzionale.

L'istituto è accusato di essere andato alla caccia di clienti in Francia, fra il 2004 e il 2012, per convincerli ad aprire in Svizzera conti non dichiarati alle autorità tributarie. Gli inquirenti stimano che gli averi celati allo sguardo del fisco ammontino ad almeno 10 miliardi di euro.

La corte ha previsto un ritmo di dibattimenti di tre mezze giornate per settimana. Una nuova udienza si terrà però il 4 giungo per fare il punto su alcune questioni tecniche sollevate dai legali riguardo al rinvio a giudizio.

La casa madre elvetica UBS dovrà rispondere di fornitura illecita di servizi finanziari a domicilio ("démarchage") e di riciclaggio del provento di frode fiscale. La filiale francese è accusata di complicità.

Alla sbarra saranno chiamati a comparire anche sei alti dirigenti dell'istituto in Francia e Svizzera, tre dei quali colpiti da mandato di cattura. Fra loro figura Raoul Weil, ex numero tre del gruppo bancario, già giudicato e poi assolto negli USA, e l'ex numero due di UBS Francia, Patrick de Fayet.

UBS respinge le accuse. In base al codice penale francese l'istituto rischia una multa che potrebbe arrivare sino alla metà del valore dei fondi in relazione ai quali sono avvenute le operazioni di riciclaggio.

