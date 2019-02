Il Tribunale correzionale di Parigi ha condannato oggi UBS a una multa record di 3,7 miliardi di euro, esattamente quanto chiesto dalla Procura nazionale finanziaria francese (Parquet national financier, PNF).

Si tratta della pena più pesante mai inflitta dalla giustizia francese in un caso di evasione fiscale. Tramite i suoi avvocati UBS ha subito fatto sapere che farà appello.

Il processo si era svolto in autunno e vedeva il numero uno bancario elvetico nonché principale gestore patrimoniale al mondo accusato di fornitura illecita di servizi finanziari a domicilio ("démarchage") e riciclaggio aggravato del provento fiscale.

Alla banca veniva rimproverato di aver inviato illegalmente i suoi consulenti finanziari in Francia per contattare la ricca clientela di UBS Francia - avvicinata durante ricevimenti, battute di caccia ed eventi sportivi - e convincerla ad aprire conti non dichiarati nella Confederazione. UBS era anche sospettata di aver istituito una doppia contabilità, per mascherare i movimenti di capitali illeciti tra i due paesi. Per il PNF si è trattato di un "sistema di frode" "di portata eccezionale" attuato fra il 2004 e il 2012.

La difesa dal canto suo, aveva cercato di smontare un'accusa che voleva "dimostrare un sistema globale" di frode e aveva chiesto l'assoluzione.

La filiale francese di UBS è a sua volta stata condannata a una multa di 15 milioni di euro per complicità. Anche in questo caso è stato dato seguito alla richiesta del PNF.

Lo Stato, in quanto parte civile, aveva dal canto suo chiesto un risarcimento danni di 1,6 miliardi, ma il tribunale ha concesso soltanto la cifra di 800 milioni di euro di danni e interessi a carico di UBS, della sua filiale francese e di tre ex quadri.

UBS pubblicherà un comunicato al termine dell'udienza. Intanto poco dopo l'inizio della lettura della sentenza il titolo della maggiore banca elvetica è arrivato a perdere oltre il 3% in un listino in lieve rialzo.

