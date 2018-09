Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Patriarcato di Mosca minaccia di rompere i rapporti con il Patriarcato di Costantinopoli se questo concederà l'autocefalia agli ortodossi ucraini.

Lo ha affermato il metropolita Ilarion, responsabile delle relazioni esterne e di fatto numero due della Chiesa ortodossa russa.

"Se Costantinopoli - ha affermato Ilarion - porterà a compimento il suo perfido piano per concedere l'autocefalia" agli ortodossi ucraini "ciò significherà che l'autonomia la otterrà un gruppo di scissionisti. La Chiesa canonica non accetterà questa autocefalia. Noi della Chiesa russa certamente non la riconosceremo e non avremo altra via d'uscita se non quella di rompere le relazioni con Costantinopoli".

Ieri il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo - considerato un primus inter pares tra i capi delle Chiese ortodosse - ha nominato due esarchi a Kiev: una mossa per preparare la concessione dell'autocefalia agli ortodossi ucraini - che al momento dipendono dal Patriarcato di Mosca - su richiesta del presidente ucraino Petro Poroshenko.

