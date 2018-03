Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 marzo 2018 15.24

La ex top gun e deputata ucraina Nadia Savchenko è stata posta in stato di fermo in parlamento dopo che l'organo legislativo ha votato per privarla dell'immunità parlamentare.

Lo riporta l'agenzia Unian, secondo cui Savchenko è stata poi portata nella sede dei servizi segreti ucraini (Sbu). È accusata di aver pianificato un colpo di Stato.

Savchenko era stata eletta in parlamento nel 2014 con il partito "Patria" di Iulia Timoshenko mentre era in carcere in Russia, accusata di aver fornito le coordinate per i colpi di artiglieria che uccisero due giornalisti russi nel conflitto del Donbass.

Un tribunale russo la condannò a 22 anni di reclusione per queste imputazioni, da molti ritenute però di matrice politica. Savchenko fu liberata nel maggio del 2016 in uno scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev.

