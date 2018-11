Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 novembre 2018 21.55 27 novembre 2018 - 21:55

La cancelliera tedesca Angela Merkel sostiene l'intermediazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) per diminuire e abbassare i toni del conflitto tra Ucraina e Russia. Lo ha detto stasera a margine di una riunione della Cdu.

Le diverse immagini dell'incidente potrebbero essere verificate sul posto dall'Osce, che già sorveglia la situazione nell'Ucraina dell'est, ha detto la cancelliera.

Il governo tedesco sta tenendo le fila dei contatti tra Russia e Ucraina. Ieri sera la Merkel ha parlato al telefono con il presidente russi Vladimir Putin, dopo aver avuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino Petro Poroshenko.

