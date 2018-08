Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 15.50 25 agosto 2018 - 15:50

I circa 400 delegati dell'UDC, riuniti in assemblea a Unterägeri (ZG), hanno approvato all'unanimità l'iniziativa popolare "per l'autodeterminazione (il diritto svizzero anziché giudici stranieri)", lanciata dalla stessa Unione democratica di centro.

Per il partito è una questione di democrazia, ma anche di prosperità economica. Prima del voto diversi consiglieri nazionali hanno presentato gli argomenti a favore del testo. Per Gregor Rutz (ZH) è importante salvaguardare la libertà di prendere le decisioni in modo autonomo.

L'autodeterminazione, secondo Barbara Steinemann (ZH), permetterà inoltre di ridurre i costi dell'aiuto sociale, che sono in continuo aumento a causa dei trattati internazionali. Per Luzi Stamm (AG) anche la sinistra ne trarrebbe benefici, date le norme ecologiche più severe in Svizzera. "Non si tratta di una questione di destra o sinistra, ma di democrazia", ha aggiunto l'argoviese.

Magdalena Martullo-Blocher (eletta nelle file dell'UDC grigionese) ha sostenuto che la Confederazione deve la sua prosperità all'autodeterminazione. "Se la Svizzera dovesse sempre adottare le regole internazionali non sarebbe più migliore dei suoi concorrenti, ma solo più cara".

Durante il discorso d'apertura dell'assemblea, il presidente del partito Albert Rösti ha accusato gli altri partiti di governo. Nel dibattito sull'accordo istituzionale PS, PLR e PPD puntano il dito contro l'UE, ma una volta che saranno passate le elezioni federali (nell'autunno del prossimo anno, ndr) riprenderanno il loro normale corso eurofilo, ha sostenuto il bernese.

I delegati hanno in seguito bocciato le due iniziative agricole sottoposte al popolo il 23 settembre. Quella "per la sovranità alimentare" è stata respinta con 346 voti contro 3 e 7 astenuti, quella "per alimenti equi" con 346 "no", 6 "sì" e 4 astensioni.

Il partito ha anche deciso di raccomandare il "no" all'iniziativa "per vacche con le corna", in votazione il 25 novembre. Per quest'oggetto c'è stato un dibattito più acceso.

Neuer Inhalt Horizontal Line