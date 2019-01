UDC: legislatura incentrata su libertà e sicurezza

I pezzi grossi dell'UDC, con al centro il presidente Albert Rösti e la sua vice Céline Amaudruz, oggi in conferenza stampa.

L'UDC vuole continuare a lottare per la libertà e la sicurezza dei cittadini. Per la legislatura 2019-2023 il partito intende mantenere tutti i suoi cavalli di battaglia, come hanno ribadito oggi i democentristi presentando i loro obiettivi davanti ai media a Berna.

"Tutti conoscono la nostra politica", ha detto Peter Keller, responsabile del programma quadriennale del partito. Senza libertà non c'è autodeterminazione, indica l'UDC nel documento che verrà presentato all'assemblea dei delegati del partito il prossimo 26 gennaio. Lo Stato tende a trascurare il suo compito centrale: salvaguardare il diritto di libertà della popolazione e proteggere i suoi abitanti contro la criminalità.

L'UDC, che si ritiene "unico garante della libertà e della sicurezza", vuole difendere la democrazia diretta, ma anche salvaguardare una Svizzera indipendente e neutra. La svendita della sovranità elvetica da parte dell'élite politica deve essere fermata, sostiene il partito. Secondo Albert Rösti, presidente dell'UDC, "un numero sempre crescente di lavoratori oltre i 50 anni non trova impiego, così come i giovani diplomati al termine della loro formazione. Il canton Ticino è un esempio lampante".

L'UDC continuerà la sua lotta per evitare un "subdolo ancoraggio" del Paese a strutture internazionali come l'Unione europea. Il partito vorrebbe inoltre ridurre di un miliardo di franchi all'anno i contributi per l'aiuto allo sviluppo e attribuire questa somma all'AVS. I democentristi si oppongono "con determinazione" all'accordo quadro istituzionale con l'Unione europea, ha rilevato da parte sua il presidente del gruppo parlamentare, Thomas Aeschi.

