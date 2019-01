Chi vuole una Svizzera libera e sicura il prossimo autunno deve votare UDC. Lo ha sostenuto all'assemblea dei delegati riunita oggi a Gossau (SG) il presidente del partito Albert Rösti, che attaccato le tentazioni europeiste e la sinistra sua promotrice.

"Come 27 anni fa in occasione della votazione sull'adesione allo Spazio economico europeo (SEE), ci troviamo di fronte ad un'annata di elezioni federali decisiva per il futuro della Svizzera", ha detto Rösti ai 370 delegati. Nella prossima legislatura bisognerà decidere se Berna deve piegarsi a Bruxelles, ha spiegato.

L'UDC - ha aggiunto - vuole proteggere la Svizzera da un accordo quadro con l'UE "mostruoso": è un grosso errore, è un documento inutilizzabile di cui non abbiamo bisogno e che va respinto. E l'Unione Democratica di Centro è il solo partito a combattere la libera circolazione delle persone, ha sottolineato citando il programma elettorale avallato oggi dai delegati.

Il presidente dell'UDC ha attaccato il Partito Socialista (PS) reo di voler portare la Svizzera nell'Unione Europea, malgrado le sue reticenze sull'accordo quadro perché minaccia la tutela salariale. Il consigliere nazionale bernese ha poi affermato che "abbiamo un problema con gli stranieri" e un aumento dei costi per l'asilo malgrado il numero di richiedenti sia in calo.

