Questo contenuto è stato pubblicato il 25 agosto 2018 8.00 25 agosto 2018 - 08:00

I delegati di UDC, Verdi, Verdi liberali e PBD si riuniscono oggi in assemblea per decidere le raccomandazioni di voto in vista delle votazioni federali del 23 settembre e del 25 novembre (archivio)

Giornata ricca di politica oggi in Svizzera. Si svolgono infatti le assemblee dei delegati di ben quattro partiti. L'attenzione sarà rivolta in particolare all'UDC che a Unterägeri (ZG) si pronuncerà sulla sua "Iniziativa per l'autodeterminazione".

Oltre ai democentristi si riuniscono anche Verdi, Verdi liberali e PBD, che dovranno adottare le loro raccomandazioni di voto in vista delle votazioni federali del 23 settembre e del 25 novembre.

Come detto, l'Unione democratica di centro accorderà uno spazio particolare alla sua iniziativa "Il diritto svizzero anziché giudici stranieri", sulla quale popolo e cantoni si esprimeranno in novembre. Senza sorprese riunito ieri sera a Cham (ZG), il comitato direttivo dell'UDC ha proposto ai delegati di accettare il testo.

Lo stesso comitato raccomanda invece di respingere i tre oggetti in votazione il 23 settembre, ovvero il controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali" (Iniziativa per la bici, poi ritirata) nonché le iniziative "Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo" e "Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti". Propone inoltre di bocciare anche l'"Iniziativa per vacche con le corna" oggetto in votazione il prossimo 25 novembre.

