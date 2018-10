Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2018 8.54 27 ottobre 2018 - 08:54

Tre partiti nazionali tengono oggi una assemblea dei delegati. L'UDC ne approfitta per festeggiare i 50 anni della sua sezione giovanile. I Verdi e i Verdi liberali adotteranno le parole d'ordine per i tre oggetti in votazione il 25 novembre.

