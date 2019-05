L'UDC del canton Lucerna punta sul consigliere nazionale Franz Grüter per conquistare per la prima volta un seggio al Consiglio degli Stati. L'assemblea dei delegati lo ha nominato ieri sera a Emmen (LU), informa il partito in un comunicato.

Il 55enne di Eich (LU) è presidente del consiglio di amministrazione dell'operatore internet e dati Green.ch. Sino alla fine del 2015 era stato presidente della direzione della stessa società.

Grüter si è reso protagonista di una folgorante carriera politica: eletto nella primavera 2015 nel parlamento cantonale, nell'autunno dello stesso anno ha conquistato un posto al Nazionale. Dal 2012 al 2017 ha inoltre presieduto l'UDC del canton Lucerna. I due seggi del Consiglio degli Stati di Lucerna sono tradizionalmente appannaggio del PPD e del PLR.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR ! Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR !