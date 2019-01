UDC pensa a iniziativa per "salvare AVS"

In questo inizio di anno elettorale l'UDC riflette al lancio di una iniziativa popolare per "salvare l'AVS". Lo dice il suo presidente Albert Rösti in una intervista pubblicata oggi dal "Blick".

L'iniziativa è allo studio e il lancio sarà necessario se il parlamento continua a ritardare la riforma dell'assicurazione sociale, afferma il consigliere nazionale bernese. "Il nostro obiettivo è di fare in modo che l'AVS riceva più soldi dalla Confederazione con i mezzi già a disposizione", aggiunge.

Con spese federali che raggiungono i 70 miliardi deve essere possibile risanare l'Assicurazione vecchiaia e superstiti con una partecipazione statale maggiore, senza tuttavia aumentare le imposte, ritiene Rösti. A livello federale - fa notare - la Svizzera spende oltre cinque miliardi di franchi per l'aiuto allo sviluppo e per l'asilo, ma non ha abbastanza soldi per i propri pensionati: "È incomprensibile".

