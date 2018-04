Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 aprile 2018 - 20:10

L'Unione europea può contribuire a risolvere la disputa commerciale in corso tra Usa e Cina. Lo hanno indicato i vice presidenti della Commissione Ue Jyrki Katainen e Valdis Dombrovskis in un'intervista alla tv di Bloomberg.

L'Ue "sta cercando di calmare o stabilizzare l'attuale situazione", ha detto Katainen, sottolineando la necessità di una cooperazione sia con gli Usa che con la Cina. Il ruolo dell'Ue, ha aggiunto Dombrovskis, non è di "prendere delle parti" ma di rispettare le regole: "se ci sono dispute commerciali, e ci sono sempre dispute commerciali, bisogna risolverle all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio". "È un motivo di preoccupazione", ha aggiunto Dombrovskis, sottolineando che "non dovrebbero esserci misure unilaterali che vengono prese dai Paesi". "È molto giusto quello che ha detto Trump, che il principio base del commercio dovrebbe essere la reciprocità - ha detto ancora Katainen - Per questo ci aspettiamo reciprocità dalla Cina, anche se sappiamo che non può accadere all'istante".

