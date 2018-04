Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 aprile 2018 20.53 12 aprile 2018 - 20:53

La mossa del presidente statunitense Donald Trump che minaccia attacchi contro il regime di Bashar al Assad, accusato di avere usato armi chimiche, divide l'Europa che, ancora una volta, reagisce in ordine sparso.

Mentre Parigi e Londra si dicono intenzionate a seguire la linea di Washington, Berlino esclude la partecipazione militare tedesca, come pure fa l'Italia.

Prosegue comunque a ritmo serrato il lavoro diplomatico con contatti tra alti rappresentanti dell'esecutivo comunitario ed i 28, anche in vista del Consiglio esteri che si terrà lunedì a Lussemburgo e della seconda Conferenza che si terrà a Bruxelles il 24 e 25 aprile dedicata alla crisi siriana con la partecipazione dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini e dell'Onu. Lavorio non facile, considerate le distanze fra le varie cancellerie dei ventotto che si distinguono tra interventisti e non.

Nei contatti in corso tra le cancellerie europee è coinvolto in prima persona il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, che "sta seguendo personalmente l'evolversi della situazione in Siria con contatti ad alto livello" nelle ultime 24 ore, ha detto il portavoce di Juncker Margaritis Schinas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.