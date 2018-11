Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 novembre 2018 - 18:07

La Svizzera non sarebbe stata declassata nell'ambito del programma di ricerca "Horizon Europe".

La Commissione europea ha smentito il declassamento per la Svizzera, con condizioni di partecipazione peggiori rispetto ad oggi, nel nuovo programma di ricerca denominato "Horizon Europe". Il cambio di categoria è dovuto semplicemente all'apertura a più Stati terzi.

Le regole per la partecipazione della Confederazione sono esattamente quelle previste per il programma precedente, "Horizon 2020", ha affermato oggi la portavoce della Commissione a Bruxelles.

Il programma è "aperto a tutti gli Stati terzi con buone competenze in ambiti scientifici, tecnologici e di innovazione, proprio come la Svizzera", ha aggiunto.

La Confederazione ha quinti la possibilità di siglare un'intesa per associarsi al progetto, così come era il caso per "Horizon 2020", ha concluso la portavoce.

