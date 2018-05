Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 maggio 2018 9.58 16 maggio 2018 - 09:58

Per Beppe Grillo (M5S) l'Europa dovrebbe ispirarsi al modello svizzero

"La nostra visione per l'Europa si ispira al modello svizzero di democrazia diretta. Siamo favorevoli a un referendum consultivo sull'Euro". Lo dice Beppe Grillo in un'intervista su Newsweek rilanciata dal suo blog.

"Potrebbe essere una buona idea - aggiunge Grillo - avere due Euro, per due regioni economiche più omogenee. Uno per l'Europa settentrionale e uno per l'Europa meridionale".

Secondo il fondatore del Movimento 5 Stelle, "l'Unione europea in passato aveva molti meriti, ma ora (...) ha bisogno di riforme. Il Parlamento europeo non ha alcun potere, le decisioni sono prese dai commissari. E se si guarda a chi siede nelle commissioni, si trova un politico circondato da sette lobbisti. Indovina chi prende le decisioni?".

