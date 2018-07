Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 luglio 2018 19.11 22 luglio 2018 - 19:11

Il consigliere federale Ueli Maurer, in occasione della riunione dei ministri delle finanze del G20 a Buenos Aires, ha sottolineato l'importanza della digitalizzazione, in particolare nell'ambito della finanza, dove sono necessarie adeguate norme quadro.

Il ministro ha sottolineato come la Svizzera si allinei alla richiesta di mercati aperti per beni e servizi, ha comunicato oggi il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

A livello di cripto valute, Maurer ha evidenziato l'importanza della cosiddetta Distributed Ledger Technology (DLT), alla quale appartengono le sempre più note tecnologie Blockchain. Proprio in questi contesti e più in generale nel Fintech servono regolamentazioni adeguate.

L'integrità dei mercati finanziari deve essere difesa e bisogna fare in modo che le norme previste per la lotta al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo valgano anche per le cripto valute.

La Svizzera prende parte alla riunione dei ministri delle finanze del G20 in qualità di Paese ospite.

