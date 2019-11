Dopodomani il presidente della Confederazione Ueli Maurer incontrerà a Mosca il presidente russo Vladimir Putin.

Il loro colloquio verterà sui conflitti nell'Ucraina orientale, nel Caucaso meridionale e in Siria nonché sull'impegno politico della Svizzera a favore della pace in queste regioni, indica una nota diramata poco fa dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), diretto dallo stesso Maurer. Berna si impegna politicamente a favore della pace in numerosi conflitti in cui la Russia ha un ruolo di primo piano, ricorda il comunicato. Da marzo 2009 la Svizzera esercita ad esempio un mandato di potenza protettrice per la Russia in Georgia e viceversa.

All'ordine del giorno dell'incontro tra Maurer e Putin vi sarà anche lo sviluppo delle relazioni economiche. Il presidente della Confederazione ha in programma pure una visita al primo ministro Dmitrij Medvedev e un incontro con rappresentanti svizzeri del settore economico.

Dopo Mosca, il presidente della Confederazione si recherà in Kazakistan per una visita di lavoro, nel contesto della quale venerdì incontrerà il presidente Qasym-Jomart Toqaev, con cui discuterà in particolare dei presupposti necessari per intensificare le relazioni economiche, soprattutto nel contesto dell'Iniziativa per una nuova Via della seta e della dichiarazione d'intenti firmata a Pechino nella primavera 2019 allo scopo di facilitare la cooperazione tra la Svizzera, la Cina e Stati terzi.

