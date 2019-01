Ueli Maurer in Austria, come da tradizione

Come vuole la tradizione sarà l'Austria il primo Paese visitato dal nuovo presidente della Confederazione. Il prossimo 11 gennaio Ueli Maurer incontrerà a Vienna sia il suo omologo Alexander Van der Bellen che il cancelliere Sebastian Kurz.

I colloqui verteranno in primo luogo sulle relazioni bilaterali e sulla politica europea, precisa una nota odierna del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Al centro delle discussioni ci saranno pure le sfide come la migrazione, la situazione nei Balcani occidentali e questioni riguardanti la sicurezza. Gli altri temi in agenda concernono il cambiamento climatico e lo sviluppo globale dei mercati finanziari.

All'incontro parteciperà anche il ministro delle finanze austriaco Hartwig Löger e, da parte elvetica, il segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali Jörg Gasser. È inoltre previsto uno scambio di vedute con il presidente del Consiglio nazionale austriaco Wolfgang Sobotka.

Oltre 42'000 cittadini austriaci vivono in Svizzera, mentre altri 8200 vi lavorano come frontalieri, ricorda il DFF. Più di 16'000 svizzeri dimorano invece in Austria. I due Stati rappresentano l'uno per l'altro partner commerciali privilegiati.

