Il presidente colombiano Iván Duque è stato accolto oggi a Berna da Ueli Maurer per un incontro di lavoro. I due omologhi hanno discusso in particolare di temi bilaterali e della situazione in Colombia e nel vicino Venezuela.

Sia il presidente della Confederazione che Ivan Duque hanno sottolineato le strette relazioni bilaterali fra Svizzera e Colombia "contraddistinte da intensi scambi economici e da periodici incontri ad alto livello", precisa un comunicato. Maurer ha precisato che, oltre al commercio e agli investimenti, vi sono settori come la formazione e la ricerca in cui è possibile approfondire ulteriormente le relazioni fra i due Paesi.

Durante l'incontro è stato evocato anche il processo di pace in corso in Colombia. La Svizzera ha seguito da vicino i negoziati con le FARC che nel 2016 sono sfociati in un accordo di pace, e ha ribadito la propria volontà di sostenere la Colombia durante la fase di attuazione dell'accordo.

Le parti hanno discusso inoltre della difficile situazione umanitaria in Venezuela. In Colombia vivono attualmente circa 1,4 milioni di rifugiati provenienti dal Paese vicino. Questa situazione di crisi ha indotto la Svizzera a dotare il programma destinato al sostegno degli sfollati interni in Colombia di un aiuto umanitario supplementare dell'ordine di 5-6 milioni di franchi all'anno.

La Colombia è un paese prioritario per Berna nei settori della cooperazione allo sviluppo economico, dell'aiuto umanitario e della promozione della pace. Svizzera e Colombia hanno concluso accordi bilaterali in vari settori, fra cui la protezione degli investimenti, il libero scambio, la doppia imposizione, l'assistenza giudiziaria, il traffico aereo, la cooperazione scientifica e la tutela dei beni culturali.

