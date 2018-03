Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 marzo 2018 10.11 24 marzo 2018 - 10:11

Il consigliere federale Ueli Maurer intende rimanere in governo nella nuova legislatura, che si apre a fine 2019. Lo indica lo stesso democentrista zurighese, che l'anno prossimo compirà i 69 anni, in un'intervista pubblicata oggi da Tages-Anzeiger e Der Bund.

"Rimarrò (in Consiglio federale) fino alla fine di una legislatura, ma non di questa", dice. L'annuncio corrisponde al disegno della sua formazione politica. In un'intervista pubblicata oggi da Le Temps, il presidente dell'UDC Albert Rösti spiega che è nell'interesse del partito che Maurer e il suo collega democentrista Guy Parmelin (58 anni) rimangano entrambi in carica. "Sono entrambi in forma, l'età non ha importanza", afferma Rösti.

Maurer è in Consiglio federale dal 2009. In termini di anni di attività governativa è il vicedecano, dopo la democristiana Doris Leuthard (entrata in governo nel 2006). Lo zurighese ha diretto il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport fino al 2016, quando ha ripreso il Dipartimento federale delle finanze, lasciato vacante dopo la partenza della borghese democratica grigionese Eveline Widmer-Schlumpf. Maurer dovrebbe essere eletto presidente della Confederazione per la seconda volta nel 2019 (la prima fu nel 2013).

Neuer Inhalt Horizontal Line