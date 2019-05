Non si può fare tutto da soli, dice Berna.

La sicurezza dell'approvvigionamento elettrico della Svizzera può essere garantita solo in collaborazione con i Paesi europei. Lo ha dichiarato Benoît Revaz, direttore dell'Ufficio federale dell'energia, in un'intervista apparsa oggi sulla "Neue Zürcher Zeitung".

"L'idea di autarchia, secondo la quale dovremmo fare tutto da soli, non è una soluzione. La sicurezza dell'approvvigionamento è garantita dalla rete europea", ha sottolineato. "Senza un accordo sull'elettricità gli operatori svizzeri vengono esclusi dall'accesso al mercato e non possono partecipare ai meccanismi di solidarietà in caso di situazione di penuria di elettricità", ha aggiunto Revaz.

L'elettricità continuerebbe a fluire anche se la Svizzera non fosse tecnicamente presente sul mercato. "Ma diventerebbe costoso", ha detto.

