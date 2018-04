Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 aprile 2018 - 10:53

A lavoro uguale, salario uguale: la rivendicazione sindacale è stata ribadita oggi da Travail.Suisse, che ha elaborato un nuovo documento nell'intento di raggiungere un'effettiva parità retributiva tra i sessi.

La via da percorrere è ancora lunga, sottolinea l'organizzazione sindacale, che propone di istituire una lista nera in cui far confluire tutte le aziende che praticano discriminazioni. Il divario in busta paga è stato calcolato, per il 2017, in 600 franchi al mese e per donna. Il principio "a lavoro uguale, salario uguale" va invece attuato in modo obbligatorio in tutte le imprese.

In totale Travail.Suisse formula 28 rivendicazioni. Chiede in particolare che vengano maggiormente protette le persone, spesso donne, che si prendono cura di bambini e parenti prossimi ammalati. Si tratta di lavoro non remunerato, con conseguenze negative sul finanziamento delle prestazioni previdenziali per la vecchiaia.

Il documento afferma peraltro che pure gli uomini sono vittime di discriminazioni: molti di loro vorrebbero lavorare a tempo parziale, ma solo il 17,5% riesce a conseguire l'obiettivo, secondo cifre presentate nel 2011 da Pro Familia. Senza contare che ancora non esiste un reale congedo paternità.

