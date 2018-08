Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 agosto 2018 7.31 13 agosto 2018 - 07:31

L'ultradestra arriva a Washington, davanti alla Casa Bianca, ma sono in meno di una trentina a partecipare al corteo nell'anniversario dei fatti di Charlottesville per cui ne erano attesi fino a 400.

Scortati dalla polizia, sono entrati in una città mobilitata per una massiccia contestazione al grido di "Nazi Go Home!". "Cose brutte accadono quando la gente per bene non fa nulla", ha spiegato Max venuto a Washington dal New Jersey per partecipare alla contromanifestazione. "Sono qui perché loro vogliono reclutare fra gli americani medi, ma noi vogliamo dimostrare che la grandissima maggioranza la pensa diversamente".

La pensa così la folla discesa su Washington - città notoriamente liberal - per urlare il suo dissenso, con migliaia di persone radunate in più presidi fin dal mattino ad attendere il corteo dell'"alt-right" guidato da Jason Kessler denominato Unite the Right 2. Le autorità locali lo hanno autorizzato in nome del primo emendamento (che sancisce la libertà di espressione) a un anno da Charlottesville, promettendo che scontri e violenze non si sarebbero ripetuti. Così è stato, con la polizia dispiegata massiccia a tenere le due manifestazioni separate.

