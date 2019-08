I ricercatori non dovranno solo affrontare il freddo, con temperatura fino a -45°C, ma prestare attenzione anche agli orsi. Per garantire la loro sicurezza, almeno sei persone saranno di vedetta per assicurarsi che non vi siano plantigradi nelle vicinanze.

Missione scientifica senza precedenti al Polo Nord 19 agosto 2019 - 20:52 È ormai tutto pronto per la più grande spedizione scientifica mai realizzata al Polo Nord. Alla missione contribuirà anche l'Istituto per lo studio delle nevi e delle valanghe di Davos. Quali sono i processi e le variazioni stagionali di energia che influiscono sul sistema atmosfera-ghiaccio-oceano, che impatto hanno sulla massa di ghiaccio e in che modo questi cambiamenti agiscono in modo più globale sul clima e sugli ecosistemi? È questo – in estrema sintesi – il principale obiettivo della missione "Mosaic". Da settembre e per un anno intero, circa 600 scienziati provenienti da 19 paesi parteciperanno (alternandosi) a quella che è stata definita la spedizione scientifica più importante mai realizzata nell'Artide, regione che subisce in modo più estremo i cambiamenti climatici in atto sulla Terra. Il quartier generale della missione – diretta dall'istituto tedesco Alfred Wegener – è il rompighiaccio Polarstern. La nave percorrerà complessivamente 2'500 chilometri. Per diversi mesi resterà 'intrappolata' tra i ghiacci e gli scienziati monitoreranno la zona in un raggio di 50 chilometri attorno alla Polarstern. Le misurazioni verranno effettuate fino a un'altezza di 35'000 metri e a una profondità di 4'000 metri. I ricercatori non dovranno solo affrontare il freddo, con temperatura fino a -45°C, ma prestare attenzione anche agli orsi. Per garantire la loro sicurezza, almeno sei persone saranno di vedetta per assicurarsi che non vi siano plantigradi nelle vicinanze. Tra i 17 Stati partner del progetto vi è anche la Svizzera. Quattro scienziati dell'Istituto per lo studio delle nevi e delle valanghe di Davos. Il loro compito sarà di effettuare delle misurazioni della neve, che rappresenta una "componente chiave nel bilancio energetico dei ghiacci marini".