Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 14.43 15 maggio 2018 - 14:43

"Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia", cantava Francesco De Gregori nella sua bella "Leva calcistica della classe '68". Secondo la ricerca pubblicata sulla rivista Frontiers in Physiology le cose non starebbero così.

Secondo i fisiologi Damir Sekulic, dell'Università di Spalato, e Haris Pojskic, della Mid Sweden University, un calciatore si vede soprattutto dall'agilità, cioè dalla capacità di cambiare rapidamente velocità o direzione.

Due test messi a punto dagli studiosi hanno distinto infatti tra due gruppi di giovani calciatori, uno di under 17 e uno di under 19, con questi ultimi che hanno mostrato un'agilità migliore. "C'è un'agilità reattiva dei giocatori, che è quella del cambio di direzione davanti al movimento di un avversario vicino - dice Sekulic - e un'agilità programmata, quando ad esempio si corre in uno spazio libero per ricevere un passaggio".

Neuer Inhalt Horizontal Line