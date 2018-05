Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il diamante "Il Blu Farnese" è stato venduto all'asta a Ginevra per 5,6 milioni di euro

Il diamante "Il Blu Farnese" è stato venduto questa sera a Ginevra per 5,6 milioni di euro. Il suo valore massimo di stima era di 4 milioni di euro, secondo la casa d'aste Sotheby's.

La pietra preziosa, un importante diamante blu da 6.16 carati, fu donata a Elisabetta Farnese, regina di Spagna, nel 1715, prima di essere tramandata attraverso quattro delle più importanti famiglie reali di Europa. Per secoli la sua esistenza era conosciuta soltanto dalle cerchie reali e dai loro gioiellieri.

Insieme al "Blu Farnese" questa sera sono stati venduti all'asta per 14,7 milioni di euro due maestosi diamanti bianchi, ognuno con un peso di oltre 50 carati. I diamanti bianchi sono entrambi perfetti secondo tutti i criteri con i quali sono misurati queste pietre preziose e ciascuno è il secondo più grande per la sua forma mai avuto in asta.

Oltre a questi "highlights", l'asta di stasera presso il Mandarin Oriental di Ginevra includeva eccezionali diamanti colorati, pietre preziose colorate della migliore qualità ed origine, così come pezzi emblematici firmati dalle case di gioielli più rinomate al mondo.

