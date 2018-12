Un morto e 44 feriti in incidente di pullman a Zurigo

Una donna è morta e 44 persone sono rimaste ferite in un grave incidente della circolazione verificatosi stamane sull'autostrada A3 nei pressi di Zurigo. Un pullman ha sbandato ed è finito contro un muro, ha indicato in una nota la polizia cantonale zurighese.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 4.15. Il torpedone, appartenente a una filiale dell'impresa di trasporti Flixbus, proveniva da Genova (I) ed era diretto a Düsseldorf (D).

La persona deceduta è una donna, la cui identità non è ancora stata stabilita. Tre persone, tra cui l'autista del pullman, hanno riportato ferite gravi e 41 altre leggere o di media gravità. Sono state trasportate all'ospedale e l'autostrada è tuttora chiusa nei due sensi tra Brunau (ZH) e Wiedikon (ZH). Non c'erano invece bambini all'interno del torpedone.

Le cause dell'incidente non sono ancora note. Stamattina presto ha nevicato in diverse regioni a nord delle Alpi e i meteorologi avevano pure messo in guardia dal ghiaccio formatosi sulla carreggiata.

Neuer Inhalt Horizontal Line