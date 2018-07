Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2018 12.06 24 luglio 2018 - 12:06

Alle olimpiadi internazionali di biologia svoltesi quest'anno in Iran la squadra svizzera ha ottenuto una medaglia d'oro e tre di bronzo. La miglior piazzata è stata Jana Meier, fresca di maturità alla scuola cantonale di Wettingen (AG).

La settimana scorsa a Teheran si sono sfidati 261 giovani talenti di una sessantina di Paesi. In totale sono state assegnate 27 medaglie d'oro, 54 d'argento e 81 di bronzo, precisa un comunicato odierno della associazione svizzera delle Olimpiadi della scienza.

Sempre della scuola di Wettingen, Michelle Knecht ha ottenuto un bronzo. Gli altri sono andati a Henry Wetton, del liceo cantonale di Limmattal (ZH), e a Florin Kalberer, della nuova scuola cantonale di Aarau.

La Svizzera partecipa a questo concorso internazionale da 20 anni. Jana Meier ha ottenuto la seconda medaglia d'oro finora assegnata a svizzeri. La prima era stata conquistata a Taiwan sette anni fa. In Svizzera quest'anno hanno partecipato alle selezioni 1291 giovani.

Le olimpiadi internazionali di fisica (in Portogallo) e di chimica (In Repubblica ceca e Slovacchia) sono ancora in corso. Ai primi di agosto seguiranno quelle di geografia (in Canada) e ai primi di settembre quelle di informatica (in Giappone).

