Un "robot per raclette"

Un robot che fa la raclette è stato presentato oggi alla Foire du Valais a Martigny (VS). Una sfida tecnica realizzata dall'istituto di ricerca Idiap, specializzato in intelligenza artificiale.

Prendere la giusta quantità di formaggio sulla mezza forma e poi farlo scorrere con un coltello nel piatto non è semplice. Sono necessari precisione, fluidità e capacità. Riprodurre questo gesto con un robot non è stato facile, conferma l'istituto Idiap in un comunicato.

Il robot imita i movimenti effettuati dagli esperti. "Grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, il braccio robotico è in grado di riprodurre i gesti adattandoli alle circostanze,", spiega Sylvain Calinon, responsabile del gruppo Robot Learning and Interaction dell'Idiap. La ricerca è stata finanziata dal canton Vallese, precisa l'Idiap.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano Tra tre settimane si terranno le elezioni nazionali. Ci piacerebbe sapere quali sono a suo avviso le sfide politiche più importanti e per quale partito voterebbe allo stato attuale. Rispondere al sondaggio richiederà solo 10 minuti circa.