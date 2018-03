Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 marzo 2018 - 14:32

I prodotti tradizionali - come Gruyère DOP, Raclette du Valais DOP, Emmentaler DOP, Appenzeller, Tilsiter e Vacherin fribourgeois DOP - vanno per la maggiore (foto simbolica d'archivio).

Ormai un terzo del formaggio consumato in Svizzera è importato. Tale evoluzione preoccupa le organizzazioni del settore.

La popolazione elvetica apprezza comunque sempre questo prodotto lattiero: gli abitanti ne mangiano in media oltre 21 chili all'anno, ovvero 3 di più rispetto al resto dell'Europa, hanno fatto sapere oggi i Produttori svizzeri di latte (PSL), Agristat e Switzerland Cheese Marketing in una nota. L'incremento delle importazioni è in particolare dovuto alla forza del franco svizzero.

I prodotti tradizionali - come Gruyère DOP, Raclette du Valais DOP, Emmentaler DOP, Appenzeller, Tilsiter e Vacherin fribourgeois DOP - vanno comunque per la maggiore. In media, ogni abitante acquista oltre 300 grammi di queste varietà, che sono in gran parte di denominazione di origine protetta.

