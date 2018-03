Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 marzo 2018 17.26 26 marzo 2018 - 17:26

Sandrine Ruiz è la nuova presidente dell'Unione delle associazioni musulmane del canto Vaud. È la prima volta in Svizzera che una donna accede ad una tale carica di vertice di una federazione di associazioni musulmane.

Sandrine Ruiz sostituisce Pascal Gemperli, eletto segretario generale. Dal 2014 era già vicepresidente dell'associazione che raggruppa 17 centri islamici.

Sandrine Ruiz, madre di tre bambini, è nata in Francia e dice di essere stata cresciuta senza alcuna religione. È giunta vent'anni fa in Svizzera, dove ha scoperto l'islam e lo ha abbracciato. "Cercavo delle risposte a questioni esistenziali in una società troppo carica di materialismo; e le ho trovate nella spiritualità musulmana".

