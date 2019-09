Allo zoo di Basilea, dal 12 settembre, c'è una nuova rinoceronte indiana: Shakti, di 2 anni, è giunta dallo zoo Pilsen, della Repubblica Ceca. Il suo trasferimento deve contribuire al mantenimento della specie evitando la consanguineità.

La giovane pachiderma gioca regolarmente con il maschio Orys, che ha la sua stessa età, ha comunicato oggi lo zoo di Basilea.

Quest'ultimo coordina dal 1972 il programma internazionale di allevamento di rinoceronti indiani in cattività. In totale vivono nei giardini zoologici e parchi di tutto il mondo 195 esemplari che sono fortemente minacciati in natura. In libertà ne esistono 3200.

Neuer Inhalt Horizontal Line