Il mondo delle autovetture è in rapida trasformazione: secondo gli ultimi dati di vendita del primo semestre del 2019, un veicolo su dieci immesso sulle strade svizzere è completamente elettrico, ibrido elettrico, alimentato a gas naturale o idrogeno.

Rispetto ai primi sei mesi del 2018, il numero di veicoli immatricolati per la prima volta in Svizzera e in Liechtenstein è rimasto relativamente stabile a 157'136 unità (-774 vetture), indicano in una nota odierna congiunta l'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA) ed Eurotax.

Il calo della domanda di veicoli diesel - pari a -11,2% e 5408 vetture in meno rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso - è stata ampiamente compensata dalla crescita di auto con sistemi di propulsione alternativi (+68,2%; 6774 veicoli in più). In termini di mercato, questo genere di vetture rappresenta ormai il 10%, sottolineano UPSA ed Eurotax, aggiungendo che un anno fa la quota si attestava al 6,3%.

