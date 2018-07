Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Restyling in vista per l'opuscolo delle spiegazioni di voto.

Il nuovo aspetto delle spiegazioni di voto del Consiglio federale è pronto. Sarà usato per la consultazione del 23 settembre.

La Cancelleria federale lo ha presentato oggi, sottolineando che le spiegazioni hanno un'organizzazione dei contenuti più chiara, che agevola la lettura. Inoltre, per esporre i propri argomenti i comitati referendari e d'iniziativa hanno a disposizione lo stesso spazio di quello dell'esecutivo.

Nel caso di oggetti che sottostanno a referendum obbligatorio, quindi senza comitati referendari o d'iniziativa, anche per il capitolo "Le deliberazioni in Parlamento" vi è più spazio disponibile.

Secondo un comunicato odierno della Cancelleria federale, le novità saltano all'occhio in particolare per quanto riguarda la prima e la quarta di copertina, l'impiego del colore e la strutturazione dei contenuti. Ad esempio, i capitoli "In breve" relativi a ciascun oggetto figurano ora raggruppati nelle pagine iniziali.

La Cancelleria ricorda che l'opuscolo delle spiegazioni di voto del Consiglio federale, con 5,4 milioni di esemplari, figura tra le pubblicazioni svizzere con la maggiore tiratura. Di solito oltre l'80% dei votanti ricorre alle spiegazioni prima di compilare la scheda di voto.

