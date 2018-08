Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2018 14.23 29 agosto 2018 - 14:23

Quattro milioni di bambini rifugiati non frequentano la scuola: un aumento di mezzo milione in un solo anno.

Nel mondo quattro milioni di bambini rifugiati non frequentano la scuola, in aumento di mezzo milione in un solo anno. È quanto emerge dal rapporto "Turn the Tide: Refugee Education in Crisis" pubblicato oggi dall'agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR).

Il dossier evidenzia che nonostante gli sforzi di governi, UNHCR e partner, l'iscrizione dei bambini rifugiati a scuola non riesca a tenere il passo con la crescente popolazione di rifugiati.

A fine 2017, si calcolavano oltre 25,4 milioni di rifugiati nel mondo, di cui 19,9 milioni sotto il mandato dell'UNHCR. Più della metà, il 52%, erano minori e di questi 7,4 milioni in età scolare. Solo il 61% dei bambini rifugiati frequenta la scuola primaria, rispetto al 92% dei bimbi nel mondo.

L'istruzione è un modo per aiutare i bambini a guarire, ma è anche la chiave per ricostruire il loro Paese", afferma Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. "Senza istruzione, il futuro di questi bambini e delle loro comunità sarà irrimediabilmente danneggiato".

Con l'età, evidenzia il rapporto, il divario aumenta: quasi due terzi dei bambini rifugiati che frequentano la scuola elementare non continuano gli studi. In totale, il 23% dei bimbi rifugiati frequenta la scuola secondaria, rispetto all'84% dei coetanei su scala globale.

Per quanto riguarda l'istruzione superiore, l'Unhcr evidenzia una situazione "particolarmente critica": se nel mondo l'iscrizione scolastica su questo livello è pari al 37%, nel caso dei rifugiati la percentuale scende all'1%, cifra rimasta invariata nel corso degli ultimi tre anni.

