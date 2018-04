Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 aprile 2018 13.04 24 aprile 2018 - 13:04

"Sui rifugiati siriani "dobbiamo essere chiari: stiamo assistendo ad uno dei più grandi fallimenti politici dalla Seconda Guerra Mondiale".

Così l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, nel suo intervento alla seconda conferenza sul Futuro della Siria e della regione che si è aperta oggi a Bruxelles.

"Ed è importante in questo contesto di continuo fallimento cercare di fare del nostro meglio e aiutare queste persone e quelle che stanno soffrendo a essere più forti ed in buona salute, questo deve essere il cuore delle nostre discussioni per aiutare questa conferenza a mobilitare risorse e contributi", ha aggiunto Grandi sostenendo che "in questo contesto "le ong e la società civile stanno giocando un ruolo importante".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.