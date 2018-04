Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 aprile 2018 20.02 30 aprile 2018 - 20:02

Oggi sono stati rilasciati dieci operatori umanitari rapiti da un gruppo armato da mercoledì 25 aprile, fuori della città di Yei, in Sud Sudan.

Sono tornati sani e salvi a Juba. Sono stati sottoposti a controlli medici e pare siano in buona salute. Lo fa sapere l'Unicef in un comunicato.

"È un grande sollievo riavere i nostri colleghi con noi sani e salvi", ha dichiarato Henrietta H. Fore, direttore generale dell'Unicef. "Siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a garantire il loro rilascio e invitiamo ancora una volta tutte le parti coinvolte in questo conflitto a non prendere di mira o impedire agli operatori umanitari di svolgere il loro lavoro di salvataggio. Episodi come questo devono finire".

Il team di operatori umanitari - di cui due sono dell'Unicef - è scomparso durante il viaggio da Yei a Tore, dove avrebbe dovuto effettuare una valutazione sulle esigenze umanitarie.

Gli operatori umanitari - conclude la nota - si ricongiungeranno presto con le loro famiglie e riceveranno sostegno psicosociale e aiuto.

